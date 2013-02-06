19-летний парень за ночь угнал 2 трактора, и на обоих попал в ДТП

Новости Беларуси. За одну ночь парень угнал два трактора и на обоих попал в ДТП. Две машины пропали с фермы в Круглянском районе Могилевской области.

Работник СПК очень хотел успеть в магазин, в райцентр. Проехав на первом тракторе всего пару километров, он оказался в кювете. Вторая попытка оказалась также неудачной.

Пропажа тракторов привела зоотехника местного СПК Ольгу Федорович в замешательство. Две больших машины – это же не иголка в стогу сена, да и территория фермы охраняется.

Ольга Федорович, зоотехник СПК «Колхоз «Друть»:

В 5.30 утра я приехала на ферму. Открыла дверь – трактора нет и второго нет. Я сразу позвонила в милицию.

Как оказалось, накануне вечером, 19-летний рабочий этого же СПК захотел выпить. Молодой человек решил добраться в магазин на тракторе. Отъехав от фермы всего пару километров, горе-водитель оказался в кювете. Тогда угонщик вернулся за вторым трактором. Но и следующая поездка закончилась в кювете. После этого злоумышленник решил бежать.

Олег Зязюля, участник группы задержания:

Обнаружили следы, которые ведут в лес. Мы решили пойти по снегу. Около 4 км мы шли по снегу, обнаружили свитер, куртку, которую он снимал. Догнали его уже на краю леса. Задержали и доставили в райотдел.

Оба трактора благополучно вернули в СПК, но уже на мехдвор. Технику в коровнике хранить запрещено. Но у чиновников есть свое оправдание.

Виталий Лосенков, заместитель начальника Круглянского райсельхозпрода:

Трактора должны на мехдворе, но в связи с тем, что дизельного топлива недостаточно в зимний период, поэтому руководством хозяйства принято решение оставлять технику на ферме, так как есть сторож.

Светлана Цуприянович, следователь Круглянского районного отдела СК Республики Беларусь:

Со слов подозреваемого, когда он зашел на объект, со сторожем не встретился. Существует вероятность, что сторож производил обход территории.

Угонщик находится в изоляторе временного содержания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.