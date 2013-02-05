Ориентировочная стоимость белорусско-китайского автомобиля составит $13 тысяч

Новости Беларуси. Первую партию легковых автомобилей собрали в Беларуси. Премьерный показ состоится уже в конце февраля. Совместный белорусско-китайский проект реализуется на заводе в Борисове. Производители уверены, что машина завоюет не только отечественный рынок, но и займет свою нишу в Таможенном союзе. Одна из составляющих успеха – выгодная цена.

Об этом белорусско-китайском проекте много говорили, но завесу тайны приоткрыли только сейчас. Сборочную линию запустили на реконструированных площадях борисовского завода «Автогидроуситель». В тестовом режиме здесь уже собрали первую партию 4-дверных седанов С-класса. Как ведет себя авто на дороге?

Машина может развивать скорость до 175 км в час. Плюс пятиступенчатая коробка передач, высокая подвеска позволяют автомобилю преодолевать любое бездорожье.

Под капотом 126 лошадиных сил.

Игорь Гурецкий, заместитель директора по техническим вопросам предприятия по производству автомобилей:

Объем – 1,8, расход в смешанном режиме – 8 литров на 100.

Игорь Викторович уверяет: автомобиль составит конкрецию многим известным маркам.

Игорь Гурецкий, заместитель директора по техническим вопросам предприятия по производству автомобилей:

В плане безопасности этот автомобиль похож на «Фольксваген B5». Я думаю, тоже будет народной маркой.

Ориентировочная стоимость новинки – 13 тысяч долларов. Белорусско-китайский проект намерен завоевать не только отечественный рынок, но и занять свою нишу в странах Таможенного союза. И здесь бесспорные преимущества: пошлины на автомобили в рамках «объединения трех» обнулены, при продаже продукции не надо уплачивать утилизационный сбор. Так что одна из составляющих успеха – конкурентоспособная цена. Плюс, конечно же, качество. На заводе автомобиль проходит двойную систему контроля. С компьютером не поспоришь: фиксирует малейшее отклонение от нормы.

А под холодным душем машину проверяют на устойчивость к осадкам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Автомобиль прошел сертификацию и готов к серийному производству. Пока это 10 тысяч единиц в год. В планах построить еще один завод и увеличить мощности в 10 раз. Расширят модельный ряд, выйдут и на максимальную степень локализации.

Дмитрий Батраков, директор предприятия по производству автомобилей:

Цветовая гамма будет расширена. На сегодняшний день пока два самых распространенных цвета: серый и черный. А вообще гамма насчитывает около 9-10 цветов.

Вторая модель будет «паркетник». Третья будет модель класса «Гольф».

С реализацией проекта новые возможности открылись у отечественного автопрома и у самого Борисова. Ведь для райцентра открытие завода – это в первую очередь рабочие места.

Владимир Верховский, инженер предприятия по производству автомобилей:

Очень много квалифицированных рабочих мест, что является большим плюсом.

Совсем скоро автомобиль, сделанный в Борисове, поступит в продажу. Премьерный показ состоится уже через несколько недель.