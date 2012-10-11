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Пьяный водитель без прав насмерть сбил девушку-пешехода в Минской области

11 октября 2012 13:40
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Новости Беларуси. Ужасная дорожная трагедия в Минской области. По вине пьяного водителя вблизи деревни Замосточье погибла девушка-пешеход. Авария произошла ночью на трассе Смолевичи – Самохваловичи – Негорелое. В момент трагедии девушка 1993 года рождения двигалась во встречном направлении по краю проезжей части. От сильного удара она погибла на месте.

За рулем авто был 34-летний житель столицы, который к тому же не имел водительских прав. Водитель задержан. Возбуждено уголовное дело, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# Аварии # Авария в Минской области # авто

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