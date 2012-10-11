Придорожный сервис в Беларуси: примитивный бизнес на обочине?

Придорожный сервис — уж сколько лет мы говорим на эту тему, однако каких-то кардинальных изменений в этой сфере наблюдать не приходится. Ездим мы по нашим дорогам все больше - редкая семья сегодня без машины. Да и немало иностранцев пересекает Беларусь, будь то туристы или дальнобойщики. Где им передохнуть, душ принять, перекусить, наконец. Вот и дожили, что наш примитивный придорожный сервис на многих языках называют не иначе как бизнес на обочине. Обидно? А что делать? Вот об этом как раз и поговорим.

Мы любим упоминать, что Беларусь — страна транзитная. Дескать, неплохо бы зарабатывать, в том числе и на наших дорогах. Тем более, что и за качество трасс перед европейцами однозначно не стыдно. Так почему бы не предложить и нам с вами, и иностранцам столь популярный во всем мире пакет «все включено» и не доработать придорожную инфраструктуру?

Чиновники обнадеживают: к началу 2014 европейские стандарты заработают и на наших дорогах. А это означает, что на каждые 40 километров автотрассы должен будет приходиться, как минимум, один объект придорожного сервиса. И речь не просто о забегаловке на обочине, а о настоящем мини-комплексе: АЗС, автосервис, стоянка, кафе, мотель. Уже представляю, как хитро улыбаются многие водители. Явно не верят, потому что пока для Беларуси эдакие островки дорожного счастья, скорее, экзотика.

Водитель:

Кафешек маловато, даже на Минской трассе. И есть у них там блинчики или беляши, но они часто такие, что их нельзя кушать.

Конечно, больше должно стать и объектов придорожного общепита. И, кстати, не так давно в белорусском Минторге проявили инициативу и утвердили новую редакцию инструкции по классификации... в общем, неважно. Главный вопрос — позволит ли документ с мудрёным названием облегчить жизнь и владельцам кафе на обочине, и тем, кто пусть раз в год, но останавливается перекусить на трассе. Одним из новшеств станет то, что владельцы придорожных закусочных отныне обязаны будут к бульончику предлагать национальные сувениры. С одной стороны, идея понятна: почему бы государству дополнительно не заработать там, где теоретически можно? Но вот насколько это предложение по душе хозяевам придорожных кафешек?

Христиан Попов, владелец объекта придорожного сервиса:

По поводу сувениров. В придорожном сервисе людей больше интересуют атласы, зубные щетки, мыло - то, что нужно в дороге. Это больше пользуется спросом, чем сувениры.

Владельцев придорожных кафе понять можно. Основной их контингент — дальнобойщики, которым уж явно не до соломенных кукол. Водителям бы после ужина помыться и переночевать. И с этим у нас, кстати, тоже настоящая проблема.

Водитель:

Ставишь машину в платный паркинг, идешь перекусить, помыться - у нас нужно поднимать этот вопрос. У нас не везде можно принять душ, да и стоянок платных мало.

Еще одной из навязчивых идей, предложенных Минторгом, станет выход придорожных кафе на международный уровень. Их меню, кроме родного, нужно будет прописать не менее чем на одном иностранном языке. Правда, как рассказывали мне водители, их волнует скорее не то, съедят они драник или «potatoe pancake», а совершенно банальное — размер того самого картофельного блина. Водители-международники давно просчитали: да, в Беларуси порция, может, и дешевле, чем в той же Польше, но зато и меньше эдак раза в два.

Водитель:

Я стараюсь кушать то, что сам приготовлю. У меня в машине есть газовый баллон, сковородка, кастрюля. Так дешевле.

Сегодня в Беларуси — примерно четыре сотни объектов придорожного сервиса. Вроде и немало. Но цифра, что называется, средней температуры по больнице. Если на пресловутой "олимпийке" кафе, может, и хватает, то, к примеру, в гомельском направлении они большая редкость. Вот и приходится перекусывать бутербродами, да и то, захваченными с собой.

Так почему же бизнесмены не хотят смотреть в сторону обочины?

Христиан Попов, владелец объекта придорожного сервиса:

Причина - очень дорогостоящий подвод света к месту застройки. Должна быть своя канализация и своя вода. Проблематичнее всего это все сделать. Канализационные, выгребные ямы и другое - все ложиться на плечи предпринимателя. Также чем-то отопить нужно будет здание - газом или дровами.

Ирина Ковалёва, владелец объекта придорожного сервиса:

Основной вопрос - это удаленность объекта от города. То есть людей на работу я привожу и отвожу обратно. У меня 15 человек в штате. Проще поставить в городе кафе. И посетителей будет больше.

Отчетным годом в развитии придорожного сервиса, надо думать, станет 2014, когда Беларусь будет принимать чемпионат мира по хоккею. А то даже как-то неловко получается: грандиозные арены строим красиво, величественно. Но вот, извините, приличный туалет тот же фанат-немец на наших дорогах искать замучается. Кажется, пустяк, но ведь как раз из таких мелочей и складывается общий аппетит.

Кстати, вернемся в кафе у дороги. Оказалось, в одном из таких белорусских заведений применяли такое вот кулинарное ноу-хау: борщ готовили на месяц (!) вперед. Хранили его замороженным. И размораживали, когда нужно было подавать. Что поделаешь? Экономика или экономия?

Надеюсь, и белорусы, и наши гости дождутся поры, когда придорожный сервис под знаком BY разморозится. Один раз и навсегда. А вот о том, что из этого получится, мы с вами еще обязательно поговорим.

Меня зовут Ольга Петрашевская, до свидания!