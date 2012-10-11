Спустя три дня польский дальнобойщик вышел из коматоза и назвал своё имя белорусской ГАИ

Новости Беларуси. На белорусско-литовской границе поляк-дальнобойщик уснул за рулем автопоезда «Ивеко». Объезжая по встречной полосе стоявший транспорт, он впал в коматозное состояние и уперся в руль головой. Все попытки разбудить поляка результатов не дали, пришлось вмешиваться инспекторам автоинспекции.

Сотрудники Госавтоинспекции доставили пьяного водителя на освидетельствование. Проходить его поляк наотрез отказался, как и давать объяснения и подписывать протокол. Он ушел в запой, пил и спал прямо в машине, которую работники ГАИ доставили на стоянку.

Спустя трое суток поляк пришёл в себя и смог вспомнить собственную фамилию и название фирмы, в которой работает. Водителя лишили водительских прав на 3 года. Кроме того, ему пришлось заплатить штраф – Br3,5 млн рублей.