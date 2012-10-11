На трассе Минск-Витебск от грузовика отлетела деталь и убила водителя Volvo

Новости Беларуси. Вчера около девяти часов вечера на трассе Минск – Витебск, оторвавшийся разгрузочный шнек протаранил стекло встречного автомобиля Volvo и убил 45-летнего водителя.

Шнек – приспособление, которое используется при разгрузке. С крыши грузовика сорвалась его часть – длинный кусок металлической трубы. Эта деталь и пробила лобовое стекло автомобиля Volvo.

Виновник происшествия, водитель МАЗа, с места происшествия скрылся, но спустя некоторое время вернулся. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

УГАИ МВД:

МАЗ специально предназначен для перевозки и разгрузки комбикорма. По предварительным данным, водитель грузовика не принял меры для безопасного крепления разгрузочного шнека, который крепился на крыше бункера прицепа.

Аналогичная трагедия произошла в октябре прошлого года в Гродненской области. Из-под колес автомобиля вылетела часть подвески, которая валялась на проезжей части и пронзила грудь 46-летнего водителя встречной машины. Мужчина скончался. Водитель автомобиля, ставший косвенной причиной гибели человека, не установлен. Скорее всего, он даже не почувствовал, что наехал на роковую деталь.