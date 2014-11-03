Пьяная девушка-водитель въехала в сломавшуюся легковушку, а затем столкнулась с автобусом в Минске

Новости Беларуси. Три разбитых автомобиля из-за невнимательности. Нетипичная авария произошла утром 3 ноября в Минске на проспекте Дзержинского.

Девушка-водитель не заметила сломавшуюся легковушку в третьей полосе и врезалась в стоящую машину на полном ходу, после чего автомобиль отбросило в сторону, где он уже столкнулся с автобусом.

К счастью, никто не пострадал. Правда, из-за аварии образовалась значительная пробка. Ведь остальные автомобили были вынуждены двигаться только по одной полосе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.