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Пьяная девушка-водитель въехала в сломавшуюся легковушку, а затем столкнулась с автобусом в Минске

03 ноября 2014 10:17
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Новости Беларуси. Три разбитых автомобиля из-за невнимательности. Нетипичная авария произошла утром 3 ноября в Минске на проспекте Дзержинского.

Девушка-водитель не заметила сломавшуюся легковушку в третьей полосе и врезалась в стоящую машину на полном ходу, после чего автомобиль отбросило в сторону, где он уже столкнулся с автобусом.

К счастью, никто не пострадал. Правда, из-за аварии образовалась значительная пробка. Ведь остальные автомобили были вынуждены двигаться только по одной полосе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как позже выяснилось, девушка была пьяна. В ее крови обнаружено почти 2 промилле алкоголя.

# Аварии # Авария в Минске # авто # Фотофакт

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