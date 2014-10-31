На Партизанском проспекте в Минске столкнулись скорая и легковушка

Новости Беларуси. Беспомощное положение. Легковушка и автомобиль скорой помощи столкнулись 31 октября днём на Партизанском проспекте в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Водитель экстренной службы, выезжая с территории рессорного завода, не уступил дорогу иномарке. От удара легковушку отбросило на встречную полосу.
В салоне сработали подушки безопасности, однако водитель всё же получил травмы лица.
Евгений Война, водитель машины медицинской скорой помощи:
Работаю на скорой 15 лет. Никогда таких происшествий у меня не было. Выезжал на Партизанский проспект, не заметил движущуюся по проспекту машину. Случилось такое. Виноват.