Дубровенский район: 30-летнего водителя во время ремонта машины сбила фура

Новости Беларуси. 43-летний житель деревни Геранены Ивьевского района на грузовике «Мерседес», принадлежащем литовской фирме, врезался в стоящий на обочине «Вольво».

30-летний украинец, водитель «Вольво» российской компании, ремонтировал автомобиль. Мужчина скончался на месте.

По предварительной версии, причиной ДТП стало несоблюдение водителем «Мерседеса» бокового интервала при движении по крайней правой полосе.

Напомним, страшная авария произошла в прошлом году в Шумилинском районе, на автодороге Витебск-Полоцк. На автомобиле скорой помощи пятеро врачей Полоцкой центральной больницы ехали в Витебск. На конференцию по вопросам кардиологии. Но по пути машину пришлось остановить на обочине из-за неисправности в моторном отсеке. По роковому стечению обстоятельств именно в тот момент в автомобиль с медработниками врезалась груженая фура.

Удар был настолько мощным, что машину скорой помощи выбросило в поле.

В такой ситуации у людей практически не было шансов выжить. Подробности трагедии вы узнаете из видео.