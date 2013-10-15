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Пункт пропуска «Привалка» на белорусско-литовской границе частично открыт после реконструкции

15 октября 2013 15:18
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Новости Беларуси. Пункт пропуска «Привалка» на белорусско-литовской границе 15 октября открыли после реконструкции. Правда, в строй вступает пока только первый пусковой комплекс.

Строительные работы еще продолжаются. Однако, как обещают в Госпогранкомитете, помех движению транспорта и пешеходов они не создадут.

Как ожидается, теперь пропускная способность на этом участке должна увеличиться в три раза. Ежесуточно в «Привалке» смогут обслуживать тысячу машин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Василий Дементей, начальник Гродненской региональной таможни:
Совершенно другого уровня все условия, вы видите, и для пересечения грузовых машин, легковых машин. Значит, оснащён пункт пропуска современнейшими информационными технологиями. То есть идёт уже, так сказать, работа на две службы на границе.

# авто # Гродненская региональная таможня # Пункты пропуска на границе Беларуси # Василий Дементей

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