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В Минске пьяный водитель сбил пешехода, а потом стал стрелять в инспектора ГАИ, который пытался его задержать

15 октября 2013 11:39
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Новости Беларуси. В Минске нарушитель стрелял в инспектора ГАИ. Пьяный водитель сбил женщину на улице Кольцова и уехал с места происшествия. Очевидцы вызвали ГАИ. Один из офицеров начал преследовать беглеца и во дворе сумел блокировать его машину.

При попытке задержания нарушителя из салона раздались выстрелы. Пуля прошла буквально в сантиметрах от головы инспектора: у него баротравма. Но он смог задержать злоумышленника, а после был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Герасимов, официальный представитель управления Следственного комитета по Минску:
Советским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении минчанина 1961 года рождения. Он подозревается в совершении преступления, которое квалифицируется как покушение на убийство сотрудника органов внутренних дел. В настоящий момент подозреваемый находится в больнице. Там выставлен пост милиции. Инспектор ГАИ также госпитализирован с баротравмой уха. Продолжаются следственные действия для установления всей картины.

# Аварии # Авария в Минске # авто

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