Столкновение трёх авто в Гродно. 5-летнего мальчика убила могильная плита, упавшая на легковушку

Новости Беларуси. В Гродно столкнулись три автомобиля: от удара могильная плита из багажника влетела в салон и убила ребёнка. Кроме того, пострадал годовалый малыш.

Произошло это по вине злостного нарушителя правил: 25-летнего водителя привлекали к ответственности почти сотню раз за 6 лет. На этот раз он не правильно выбрал скорость и дистанцию, и его легковушка столкнулась с остановившимся автомобилем. Тот от удара продвинулся вперед и врезался ещё в одну машину. В багажнике нарушителя находился надгробный камень, от удара он попал в салон, погиб 5-летний мальчик. Также в авто были жена нарушителя и годовалый сын, они госпитализированы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.