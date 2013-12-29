Проблемы на белорусско-украинской границе: в очереди стоят более 300 легковушек

Новости Беларуси. Белорусы едут встречать Новый год за рубеж. В преддверии праздников на границе страны выросли очереди из легковушек на выезд из страны. Причем, это касается как границы со странами Европейского союза, так и с Украиной. Традиционно в таких очередях стоят не только белорусы, но и россияне.

По данным Госпогранкомитета, больше всего машин на вечер 29 декабря скопилось в пунктах пропуска на границе с Украиной. В очереди на выезд там ждут более 300 легковушек. Очередей на въезд в Беларусь нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.