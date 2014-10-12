Поезд сбил легковушку на железнодорожном переезде в Смолевичском районе: 3 человека погибли

Новости Беларуси. Легковушка столкнулась с грузовым поездом в Смолевичском районе. В результате погибли три человека, которые находились в машине. Трагедия на нерегулируемом переезде произошла утром 12 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Боярович, СТВ:

Трагическое ДТП произошло здесь ранним утром - около 4 часов. Легковая машина с двумя пассажирами в салоне двигалась через этот ж/д переезд. По какой-то причине водитель не заметил приближающийся тепловоз. Возможно, свою роковую роль сыграло отсутствие здесь семафора. В итоге все три человека погибли. Среди них была женщина. По предварительной информации, они направлялись в аэропорт.

По словам сотрудников ГАИ, загруженность этого железнодорожного переезда — один тепловоз в сутки. В основном составы на этом участке дороги доставляют топливо в национальный аэропорт. И то, что авто с тепловозом разминуться не смогли, уж очень роковая случайность. Как это могло произойти, не понимают и очевидцы.

Очевидец:

Водитель - мой знакомый. Поезд ехал со скоростью 50 км., а машина ехала очень медленно, но на сигнал она не реагировала - она не ускорялась и не тормозила.

В числе троих погибших — граждане Беларуси, России и Италии. Последний мужчина, к слову, вместе со своими коллегами оказывал помощь местному учреждению образования. В эту ночь он должен был вылететь обратно к себе домой.

Дмитрий Боярович, СТВ:

Машина, в которой находились погибшие, повреждена очень сильно. Она буквально сложилась надвое. Судя по характеру повреждений, тепловоз тащил ее по путям десятки метров. По словам сотрудников ГАИ, машина восстановлению не подлежит.

В результате аварии железнодорожное полотно не повреждено. Составы курсируют по штатному расписанию.

Всё утро на месте трагедии работала следственная группа. Сейчас продолжают проводится необходимые экспертизы. Следствию еще предстоит выяснить конкретную причину трагедии.