Четыре человека погибли в ДТП в Смолевичском районе

Новости Беларуси. Трагедия в Смолевичском районе. В жуткой аварии возле села Заказинец погибли четыре человека. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и столкнулся с грузовиком, который был припаркован на обочине. Тела мужчины-водителя и трех женщин спасатели доставали из поврежденной машины при помощи специальных инструментов.

Обстоятельства трагедии выясняются. По предварительным данным автомобиль двигался с превышением скорости, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Алексей Климович, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:

Следственно-оперативная группа работает на месте ДТП, в результате которого погибли 4 человека. Трагедия произошла сегодня около 11.30. На данный момент следователи совместно с экспертами государственного комитета судебных экспертиз проводят неотложные следственные действия, в том числе осмотр места происшествия, по результатам которого будет принято решение о возбуждении уголовного дела по статье 317 УК «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».