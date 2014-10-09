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В Ивьевском районе лоб в лоб столкнулись «Волга» с «Ивеко»: 1 человек погиб, 3 госпитализированы

09 октября 2014 13:48
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Новости Беларуси. 9 октября утром на 109-м километре автодороги Минск-Гродно около деревни Крупли Ивьевского района лоб в лоб столкнулись «Волга» с автофургоном «Ивеко».

22-летний водитель легковушки погиб на месте. Трое его пассажиров госпитализированы (один в тяжелом состоянии).

29-летний водитель «Ивеко» от госпитализации отказался.

Удар был очень сильным, переднюю часть легкового автомобиля буквально разворотило.

Евгений Дудко, начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Гродненского облисполкома:
Прибывшим на место спасателям при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента пришлось деблокировать погибшего водителя и ехавшего за ним травмированного пассажира, который оказался зажат элементами кузова. Двое других пассажиров самостоятельно выбрались из авто.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Предполагается, что в какой-то момент парень уснул за рулем, автомобиль потерял управление и съехал на встречную полосу движения прямо под колеса грузовика.

Известно, что водитель, житель Щучинского района, направлялся в Национальный аэропорт Минск.

В сентябре этого года в Смолевичском районе столкнулись два легковых автомобиля. Пассажир одного из них погиб на месте.

Столкновение было лобовым, поэтому остальные участники аварии также сильно пострадали. С многочисленными травмами госпитализированы еще два человека. Смотрите видео.

# Аварии # Авария в Гродненской области # авто # Фотофакт # Евгений Дудко

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