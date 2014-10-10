Максимальный скоростной порог на некоторых трассах Беларуси увеличился до 120 км/ч

Новости Беларуси. По дорогам Беларуси теперь можно ездить быстрее. Минувшей ночью максимальный скоростной порог на некоторых республиканских трассах увеличился до 120 километров в час. Возможность изменения скоростного режима в начале сентября поручил изучить глава государства.

В итоге новые знаки ограничения скорости появились по дороге из Минска в Дзержинск, Гомель, Могилев и Гродно, а также на трассе Брест – Минск – граница России.

Скоростной эксперимент и на минской кольцевой.

По крайней левой полосе МКАД – на участке от улицы Байкальской до Скорины – можно разгоняться до 100 километров в час.

В планах «ускорить» еще один участок – от Логойского тракта до проспекта Победителей.

Что касается камер фотофиксации, то они способны отслеживать скорость движения в отдельно взятой полосе, поэтому «письма счастья» по ошибке никому не придут, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.