Под Слуцком грузовик сбил насмерть пешехода и скрылся в направлении Ивацевичей утром 9 октября - разыскивается!

Новости Беларуси. 9 октября около 7 утра на 338-м километре дороги Кричев-Бобруйск-Ивацевичи, вблизи деревни Леньки Слуцкого района грузовик сбил насмерть пешехода и скрылся с места преступления.

Автомобиль двигался в направлении города Ивацевичи.

В совершении преступления подозревается водитель, который управлял машиной DAF (седельный тягач, кабина белого цвета с полуприцепом светлого или серого цвета) с регистрационными знаками, предположительно, Российской Федерации.

На автомобиле есть повреждения переднего бампера с правой стороны, разбита правая передняя противотуманная фара.

ГАИ Минской области просит граждан при наличии какой-либо информации о случившемся сообщить по телефонам 204-42-44, +375293391444 (Velcom), +375295094244 (МТС) либо по телефону 102.

В сентябре этого года общественность потрясла автотрагедия в Гродно.

Автомобиль на высокой скорости выскочил на бордюр, сбил двух женщин, снес два фонарных столба, пробил металлическое ограждение автостоянки и остановился через 40 метров, ударив припаркованный автомобиль. Виновник этого ужаса благополучно выбрался из раскореженного автомобиля и даже попытался скрыться. Сначала от очевидцев, потом от правоохранителей.