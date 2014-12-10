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Под Речицей 19-летний бесправник на «Жигулях» врезался в МАЗ и скрылся

10 декабря 2014 14:39
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Новости Беларуси. Инцидент произошел на автодороге Октябрьский – Паричи – Речица. Автомобиль «Жигули» под управлением 19-летнего молодого человека столкнулся с МАЗом, который двигался впереди в попутном направлении, покрывая дорогу песчано-солевой смесью.

С места происшествия молодой человек скрылся. Как выяснилось позже, прав на управление транспортным средством у него не оказалось.

Напомним, в прошлом месяце первый снег ожидаемо привел к увеличению числа аварий на дорогах страны. Одно из происшествий случилось в Дзержинске. Снегоуборочная машина столкнулась с легковым автомобилем.

В результате спецтранспорт опрокинулся, из него на проезжую часть вытекло топливо. Спасателям пришлось смывать его для предотвращения воспламенения. Водитель и пассажир легковушки с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу (смотрите видео). 

# авто # Авария в Гомельской области

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