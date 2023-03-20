Прямой эфир

Маршрутка столкнулась с легковым авто в Минске. 4 человека доставлены в больницу

20 марта 2023 18:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске водитель легковушки не уступила дорогу маршрутке. ДТП случилось рано утром, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Маршрутка столкнулась с легковым авто в Минске. 4 человека доставлены в больницу-1

30-летняя женщина за рулем Volkswagen выезжала с дворовой территории дома № 14 по улице Малинина. Водитель не уступила дорогу и столкнулась с маршрутным транспортным средством. Четыре его пассажира были доставлены в больницу для обследования. Водитель автомобиля Volkswagen от госпитализации отказалась. По факту ДТП проводится проверка.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Авария в Минске # происшествия # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Маршрутка и легковушка столкнулись в Минске, 4 человека пострадали
20 марта 2023 07:58

Маршрутка и легковушка столкнулись в Минске, 4 человека пострадали

В Гродно КГБ ликвидировал иностранца, который в ходе сопротивления использовал оружие и гранаты
19 марта 2023 14:20

В Гродно КГБ ликвидировал иностранца, который в ходе сопротивления использовал оружие и гранаты

На проспекте Пушкина Subaru насмерть сбила 24-летнюю девушку
19 марта 2023 08:01

На проспекте Пушкина Subaru насмерть сбила 24-летнюю девушку