Маршрутка столкнулась с легковым авто в Минске. 4 человека доставлены в больницу

Новости Беларуси. В Минске водитель легковушки не уступила дорогу маршрутке. ДТП случилось рано утром, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

30-летняя женщина за рулем Volkswagen выезжала с дворовой территории дома № 14 по улице Малинина. Водитель не уступила дорогу и столкнулась с маршрутным транспортным средством. Четыре его пассажира были доставлены в больницу для обследования. Водитель автомобиля Volkswagen от госпитализации отказалась. По факту ДТП проводится проверка.