9-летнюю внучку Николая Караченцова на пешеходном переходе в центре Москвы сбил бесправник

Новости России. Девятилетнюю школьницу доставили в детскую городскую больницу имени Филатова. Все произошло, когда девочка вместе с мамой шла в гимназию.

На нерегулируемом пешеходном переходе в Леонтьевском переулке малютку зацепил водитель «Хэндэ».

Водитель смог резко остановиться, не причинив ребенку серьезных травм. Мать девочки самостоятельно отвезла ее в больницу, где медики диагностировали ушибы локтевых суставов и голени.



Людмила Поргина, бабушка девочки («Комсомольской правде»):

После удара Яниночка упала, но сумела правильно сгруппироваться – не зря занимается гимнастикой. Повезло, что в шапке была, в теплой одежде, это смягчило удар. Когда приехала скорая, Янину увезли в Филатовскую больницу. Слава богу, удалось избежать сотрясения мозга, только ссадины и сильный ушиб локтя.

Водитель, который сбил девочку, работает в таксомоторной компании.

Как установили правоохранители, в мае этого года мужчину лишили прав на 18 месяцев за вождение в нетрезвом виде. Получается, что водителем такси он работает, не имея на то документов. Коллеги характеризуют его как «образцово-показательного водителя», человека порядочного и бесконфликтного. Но это не снимает с его ответственности за совершение ДТП.

К несчастью, дети нередко становятся жертвами аварий, в том числе и на пешеходных переходах.

Напомним, несколько месяцев назад в Бресте под колесами автобуса погиб второклассник. Мальчик пересекал дорогу в положенном месте, но на велосипеде. По словам водителя, когда он начал движение, никого на переходе не было, а после он неожиданно услышал сильный удар. Подробности вы узнаете из видео.