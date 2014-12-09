Информация об очередях на белорусско-российской границе не соответствует действительности

Новости Беларуси. Никаких очередей. Выехать из Беларуси в Россию и обратно можно совершенно свободно. Причём, делают это как легковые, так и большегрузные автомобили. Каких-либо дополнительных задержек на таможенных терминалах не возникает.

Накануне в некоторых российских источниках появилась информация о километровых очередях на наших восточных рубежах. А федеральная таможенная служба заявила, что белорусская сторона якобы возобновила таможенный контроль на границе с Россией. Новость растиражировали даже крупные российские информагентства.

На поверку оказалось, что все данные не соответствуют действительности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Самосадный, перевозчик (Россия):

Такого нигде нет. А с чего вы это взяли? Это в Интернете такое появилось? Такого не может быть. Нигде такого нет. Максимум 10 минут. Максимум. А так 3-4 минуты: спросили, посмотрели, поехал. Когда на Европу, там очереди большие. Может быть они перепутали немножко. Может с теми границами, а не с этими? С этими такого уже давно нет. Как Таможенный союз стал, уже такого здесь давно нет.