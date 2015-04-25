Под Мозырем перевернулся бензовоз

Новости Беларуси. В 5 км от деревни Митьки посреди проезжей части опрокинулся бензовоз. По предварительным данным, водитель из-за технической неисправности не справился с управлением.

Пресс-служба Гомельского областного управления МЧС:

24 апреля в 13-27 в мозырское подразделение МЧС поступило сообщение о том, что на автодороге в 5 километрах от деревни Митьки произошло дорожно-транспортное происшествие – опрокинулся бензовоз. Происходила утечка дизельного топлива. В результате автомобиль получил незначительные повреждения, частично было ограничено движение по одной полосе дороги. Работники МЧС предотвратили утечку и возгорание перевозимых 7 тысяч литров дизельного топлива и установили автомобиль в нормальное положение.