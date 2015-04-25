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Под Мозырем перевернулся бензовоз

25 апреля 2015 13:29
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Новости Беларуси. В 5 км от деревни Митьки посреди проезжей части опрокинулся бензовоз. По предварительным данным, водитель из-за технической неисправности не справился с управлением.

Пресс-служба Гомельского областного управления МЧС:
24 апреля в 13-27 в мозырское подразделение МЧС поступило сообщение о том, что на автодороге в 5 километрах от деревни Митьки произошло дорожно-транспортное происшествие – опрокинулся бензовоз. Происходила утечка дизельного топлива. В результате автомобиль получил незначительные повреждения, частично было ограничено движение по одной полосе дороги. Работники МЧС предотвратили утечку и возгорание перевозимых 7 тысяч литров дизельного топлива и установили автомобиль в нормальное положение. 

Под Мозырем перевернулся бензовоз -1

Напомним, на неделе под Молодечно перевернулся бензовоз с дизтопливом. Водитель не справился с управлением при съезде с кольцевого перекрёстка. Автомобиль перевернулся на бок. Один из шести отсеков 20-тонной цистерны дал течь. Работники МЧС не допустили возгорания топлива. В результате ДТП было частично ограничено движение. Подробности вы узнаете из видео.

# авто # Авария в Гомельской области # Фотофакт

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