Авария на МКАДе: От столкновения с автомобилем дорожной службы у легковушки сорвало крышу

Новости Беларуси. Сорвало крышу. 22 апреля днем на Минской кольцевой в районе улицы Тимирязева водитель легковушки не смог вовремя перестроиться и врезался в автомобиль дорожной службы, который, кстати, был обозначен всеми нужными знаками. Удар был такой силы, что иномарка лишилась крыши.

Молодой водитель легковушки госпитализирован с предварительным диагнозом «открытая черепно-мозговая травма».

Причины и обстоятельства аварии сейчас выясняются, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.