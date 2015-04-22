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Авария на МКАДе: От столкновения с автомобилем дорожной службы у легковушки сорвало крышу

22 апреля 2015 18:39
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Новости Беларуси. Сорвало крышу. 22 апреля днем на Минской кольцевой в районе улицы Тимирязева водитель легковушки не смог вовремя перестроиться и врезался в автомобиль дорожной службы, который, кстати, был обозначен всеми нужными знаками. Удар был такой силы, что иномарка лишилась крыши.

Молодой водитель легковушки госпитализирован с предварительным диагнозом «открытая черепно-мозговая травма».

Причины и обстоятельства аварии сейчас выясняются, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

 

# Аварии # Авария в Минске # авто

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