23 и 24 апреля будут перекрыты некоторые улицы Минска из-за тренировки к параду

Новости Беларуси. Автовладельцам 23 апреля придется объезжать участок Минской кольцевой дороги и некоторые улицы города, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Коррективы в планы водителей внесут тренировки к параду. С 05.30, а также с 10 часов утра и до прохождения колонны военной техники

по маршруту «улица Основателей - Скорины - МКАД - Местный проезд - поворот на аэродром Липки» движение всех видов транспорта будет ограничено.

В обратном направлении маршрута движение ограничат 24 апреля с 16.00, а также с 20.00.