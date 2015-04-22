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23 и 24 апреля будут перекрыты некоторые улицы Минска из-за тренировки к параду

22 апреля 2015 18:56
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Новости Беларуси. Автовладельцам 23 апреля придется объезжать участок Минской кольцевой дороги и некоторые улицы города, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Коррективы в планы водителей внесут тренировки к параду. С 05.30,  а также с 10 часов утра и до прохождения колонны военной техники

по маршруту «улица Основателей - Скорины - МКАД - Местный проезд - поворот на аэродром Липки» движение всех видов транспорта будет ограничено.

В обратном направлении маршрута движение ограничат 24 апреля с 16.00, а также с 20.00.

 

# Дорожное движение # авто

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