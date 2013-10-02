Под Лепелем пьяный водитель на чужом авто пробил забор и врезался в дерево, разделившее машину пополам

Новости Беларуси. Пьяная езда под Лепелем привела к серьезному ДТП. Местный житель, возвращаясь домой на чужом автомобиле, сильно превысил скорость. В результате 22-летний парень не справился с управлением, пробил ограждение приусадебного участка и врезался в дерево. Удар был такой силы, что ствол практически оказался в салоне машины, разделив ее переднюю часть на двое.

Водитель выжил чудом. С ушибами и черепно-мозговой травмой он был госпитализирован. В больнице у молодого человека также диагностировали алкогольное опьянение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.