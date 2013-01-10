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Под Гродно груженый стеклом «МАЗ» смял «Мерседес». 4 человека госпитализированы

10 января 2013 07:15
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Новости Беларуси. Гродненские правоохранители выясняют подробности аварии на скидельском шоссе. «МАЗ» врезался в «Мерседес». Столкновение произошло во второй половине дня 9 января на окраине Гродно. Четверо пострадавших (двое мужчин и две женщины) в тяжелом состоянии доставлены в больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Водитель грузовика, выезжая со второстепенной дороги на главную, проигнорировал дорожный знак и не пропустил легковой автомобиль. «МАЗ», перевозивший стекло, перевернулся, а «Мерседес» получил значительные повреждения.

Водитель «МАЗа» в аварии не пострадал. Пояснить, почему он выехал на перекресток и нарушил правила, он не смог.

Фото: auto.onliner.by

# Аварии # Авария в Гродненской области # авто # Фотофакт

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