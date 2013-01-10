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Бензовоз врезался в передвижной генератор и опрокинулся в Петриковском районе. Из цистерны вытекло 300 л топлива

10 января 2013 07:15
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Новости Беларуси. На автодороге Брест – Гомель в Петриковском районе  опрокинулся бензовоз. Машина столкнулась с передвижным генератором, который, вероятнее всего, в пути отцепился от другого автомобиля. В результате бензовоз съехал в кювет и опрокинулся.

Водитель не пострадал. Однако из цистерны вытекло 300 литров топлива.

При помощи техники спасатели поставили бензовоз на колеса,  утечку ликвидировали. Кроме того, сотрудники МЧС предотвратили возможное возгорание паров бензина, создав пенную подушку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Аварии # авто # Авария в Гомельской области # Фотофакт

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