Хозяйственный суд по наводке налоговиков лишает минских «бомбил» авто

Новости Минска. Без права на шашечную раскраску. Городские власти нашли способ укрощения нелегальных таксистов. С легкой руки хозяйственного суда в 2012 году двух недобросовестных извозчиков лишили авто.

Чтобы поймать скрытых таксистов, в прошлом году было проведено 213 проверок и составлено 140 административных протоколов. И в нынешнем году налоговая служба не даст таксистам развернуть тайный бизнес. Нелегалы со стажем рискуют распрощаться с колесами в кратчайшие сроки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Надежда Болдырева, первый заместитель начальника Министерства инспекции по налогам и сборам по городу Минску:

Выявлялись именно физические лица, которые неоднократно занимались незаконным извозом, и по которым имели место случаи привлечения к административной ответственности, причем, имели место случаи привлечения к административной ответственности даже неоднократно. При применении конфискации суд учитывал вопросы материального положения физического лица, работает - не работает, наличие иждивенцев. И когда посчитал достаточной собранную доказательную базу и данных личности нарушителя, применил конфискацию транспортного средства.