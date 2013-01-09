Прямой эфир

Хозяйственный суд по наводке налоговиков лишает минских «бомбил» авто

09 января 2013 08:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Минска. Без права на шашечную раскраску. Городские власти нашли способ укрощения нелегальных таксистов. С легкой руки хозяйственного суда в 2012 году двух недобросовестных извозчиков лишили авто.

Чтобы поймать скрытых таксистов, в прошлом году было проведено 213 проверок и составлено 140 административных протоколов. И в нынешнем году налоговая служба не даст таксистам развернуть тайный бизнес. Нелегалы со стажем рискуют распрощаться с колесами в кратчайшие сроки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Надежда Болдырева, первый заместитель начальника Министерства инспекции по налогам и сборам по городу Минску:
Выявлялись именно физические лица, которые неоднократно занимались незаконным извозом, и по которым имели место случаи привлечения к административной ответственности, причем, имели место случаи привлечения к административной ответственности даже неоднократно. При применении конфискации суд учитывал вопросы материального положения физического лица, работает - не работает, наличие иждивенцев. И когда посчитал достаточной собранную доказательную базу и данных личности нарушителя, применил конфискацию транспортного средства.

# Государственная политика # Такси Минска # авто

Другие новости рубрики

Все новости
В Могилеве водитель сбил двух школьников на пешеходном переходе и сбежал
09 января 2013 06:10

В Могилеве водитель сбил двух школьников на пешеходном переходе и сбежал

Первая авария на МКАД со смертельным исходом в 2013 году
08 января 2013 17:04

Первая авария на МКАД со смертельным исходом в 2013 году

05 января 2013 15:43

В Столинском районе насмерть сбит пешеход. Водитель скрылся