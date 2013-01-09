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Аварии с участием пешеходов участились в Минске. 9 января под колеса попали 3 человека, 1 погиб

09 января 2013 17:58
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Новости Беларуси. Аварии с участием пешеходов участились в Минске. Так, на перекрестке Рафиева – Алибегова автомобиль сбил мужчину, который заканчивал переходить дорогу. Сам момент удара снял регистратор в одной из соседних машин.

На МКАД в районе развязки с Логойским трактом ночью 9 января под колеса легковушки попал 17-летний парень, его госпитализировали.

Похожее ДТП произошло накануне на кольцевой в районе съезда в сторону Шабанов. Во втором случае врачам мужчину спасти не удалось, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# Аварии # авто # Сбили пешехода на пешеходном переходе

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