Тройное ДТП на проспекте Независимости в Минске. Водитель Mercedes перепутала педали

Новости Беларуси. Утром 5 мая в Минске произошло тройное ДТП.

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, Mercedes ехал в направлении улицы П. Бровки со стороны улицы Сурганова. При перестроении автомобиль столкнулся с Honda.

После случившегося водитель Mercedes перепутала педали, из-за чего машина задним ходом ещё раз врезалась в Honda, а потом – в Audi.

В ДТП пострадавших нет.

Около часа после произошедшего на данном участке проспекта Независимости было серьёзно затруднено движение.

На неделе в Минске образовалась крупная пробка из-за ДТП с автобусом.