Директор «БелДжи» Дмитрий Батраков – о белорусском автомобиле, который развивает 180 км/ч и спокойно выдерживает -48ºC

Новости Беларуси. Как белорусской народной легковушке обойти конкурентов, мы спросили у хозяина уникального для нашей страны производства. С Дмитрием Батраковым, директором «БелДжи», ведущий программы «Неделя» на СТВ устроил настоящий тест-драйв на главном проспекте столицы.

В советское время даже такая шутка была: волгу сравнивали с малогабаритной квартирой на колесах. В таких сравнениях «БелДжили» - это что?

Дмитрий Батраков, директор СЗАО «БелДжи»:

Если говорить про то время и это, то сегодня уже совсем другие подходы, другая техника. Таких ассоциаций уже, наверное, нет.

Во всяком случае, я себя ощущаю комфортно. Вот в вашей машине даже можно ноги вытянуть.

Дмитрий Батраков:

Да. Достаточно просторная. Места достаточно и спереди, и сзади. Очень удобно.

Это только у этой модели, директорской, или же…

Дмитрий Батраков:

Нет. Это модель массового производства у нас.

А сколько такая машина стоит?

Дмитрий Батраков:

15 тысяч долларов где-то.

15 тысяч долларов. Но есть и дешевле?

Дмитрий Батраков:

Есть и дешевле, да. Эта комплектация с коробкой автомат.

«БелДжили» стоит примерно столько же, сколько 3-4-летний европеец.

Дмитрий Батраков:

Да. Всегда такое сравнение идет. На самом деле, что все-таки лучше выбрать – поддержанную иномарку или новый отечественный автомобиль? На сегодняшний день уже больше крен даже сделан в сторону выбора новой машины. Все-таки это и гарантия, и автомобиль новый.

Принято, что вроде как европейский автомобиль надежнее, вроде как европейский, японский или американский автомобиль престижнее. Как это сломать?

Дмитрий Батраков:

Стереотип можно сломать только практикой. В начале нашего проекта тоже было очень много скептиков по этому поводу. Но на сегодняшний день – за 3 года – уже этот стереотип ломается. К машинам, например, корейским 10-15 лет назад тоже относились примерно также. Но сегодня уже никто об этом не говорит.

Это не первый проект в истории суверенной Беларуси – собрать тот самый, народный легковой автомобиль. Но первый успешный проект.

Дмитрий Батраков:

Да, были попытки раньше. Но с точки зрения техобъемов, которые планируются на совместном предприятии и которые уже на сегодняшний день есть, в Беларуси такого объема производства автомобилей до сих пор не было.

Пока вы отвечали на этот вопрос, я заметил, что вы обогнали «Land Rover». Значит, все-таки уважают «БелЖили».

Дмитрий Батраков:

На дорогах, скажу так, не замечали, чтобы было какое-то неуважение. Наоборот, люди интересуются, смотрят. Сегодня уже автомобиль более известен, чем 2-3 года назад. Люди обсуждают, подходят, спрашивают, интересуются.

Насколько я понимаю, вы больше ориентированы на экспорт, на российский рынок. Не только на белорусов.

Дмитрий Батраков:

Конечно. С точки зрения того объема, который производится, естественно, рынок Беларуси не очень большой, поэтому ориентир на экспорт есть. И, скажем, не только на российский рынок, а на рынок Таможенного союза.

Пока в этой машине больше китайского, я так понимаю?

Дмитрий Батраков:

Идет крупноузловая сборка. Уже при запуске нового завода, который на сегодняшний день строится, там будет совершенно другая технология. Она будет состоять из сварки, покраски, сборки. И на том предприятии уже планируется уровень локализации, где будут присутствовать максимально возможные комплектующие, произведенные у нас.

Вы как-то сказали, что для того, чтобы собрать машину «БелДжили», нужно 35 крепких мужиков и 12 минут. Всего-то 12 минут?

Дмитрий Батраков:

Да. При сегодняшней технологии это так.

С такими технологиями, я думаю, вы можете очень быстро выйти на большие объемы. В этом смысле, у вас какие планы?

Дмитрий Батраков:

Было собрано 9 тысяч автомобилей. Мы практически на эту мощь вышли. Что касается нового предприятия, то там мощность завода будет до 60 тысяч автомобилей в год.

Плавно беседуя, въехали в зону тумана. Национальную библиотеку я практически не вижу из окна. Как ваш автомобиль ведет себя в таких не совсем благоприятных для водителя условиях – сильный снегопад, туман, гололедица. Насколько автомобиль приспособлен? Потому что разработка китайская, а условия совершенно разные у нас.

Дмитрий Батраков:

Прошлой зимой я с журналистами ездил в Якутию. За 45 дней они проехали 24 тысячи километров – туда и обратно. Доехав до Оймякона, они еще поехали в Магадан.

Полюс холода?

Дмитрий Батраков:

Так точно. Температурный режим там был максимально до 48 градусов со знаком минус. В этих условиях машина себя показала хорошо, выдержала. Все вернулись домой довольные.

Ваш автомобиль тестировал сам президент.

Дмитрий Батраков:

Замечаний и нареканий не было. С точки зрения машины, в которой мы едем, было сказано, что это хороший автомобиль.

Вы готовы сделать модель сугубо женскую? Какого-нибудь, может быть, неожиданного цвета?

Дмитрий Батраков:

Такая возможность есть. Единственное, что на сегодняшний день разработчиками этих моделей являются наши китайские партнеры.

То есть китайцы диктуют вам условия пока?

Дмитрий Батраков:

Если будет желание в какой-то определенный цвет покрасить партию каких-то автомобилей, если будет спрос, то, я думаю, здесь проблем никаких не будет.

А вот если вернуться к тезису «народный автомобиль». Мне кажется, по-настоящему народным он станет не тогда, когда таксисты будет покупать партиями, хотя это тоже хорошо. Или, предположим, государственные структуры. А тогда, когда рядовые белорусы. Насколько у вас много такого рода покупателей?

Дмитрий Батраков:

В прошлом году было 50 на 50, если смотреть по продажам в Беларуси среди частных и юридических лиц. В этом году немножко больше юридических лиц.

То есть все-таки понемножку стереотип ломаете?

Дмитрий Батраков:

Конечно.

Я знаю, у вас планы выпустить и модель премиум-класса по достаточно высокой цене.

Дмитрий Батраков:

Смотря как сравнивать. Да, модель премиум-класса планируется. Но с точки зрения ее стоимости, я не думаю, что она будет очень дорогой. В зависимости от комплектации от 20 до 30 тысяч долларов.

На этой машине, сколько вы максимально выжимали в час?

Дмитрий Батраков:

170-180 км/ч можно ехать.

ГАИ может остановить директора «БелДжили» за такую скорость?

Дмитрий Батраков:

Конечно, может. Но эту скорость мы развивали не в Беларуси, а когда были в командировке в Германии. Там на автобанах можно с такой скоростью ехать.

Я вас благодарю. Будем считать, что этот тест пройден, и ваш автомобиль станет по-настоящему народным.

Дмитрий Батраков:

Спасибо.