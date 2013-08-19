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Минивэн столкнулся с рейсовым автобусом под Полоцком. Водитель погиб, 7 пассажиров автобуса ранены

19 августа 2013 10:22
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Новости Беларуси. Причины еще одной крупной аварии в Витебской области сейчас выясняют специалисты. Под Полоцком минивэн столкнулся с рейсовым автобусом. В результате обе машины съехали в кювет и опрокинулись.

По предварительной версии, на встречную полосу выехал водитель «МАЗа». Автобус следовал по маршруту Витебск – Браслав. В момент аварии в нем находилось 20 пассажиров. 7 человек пострадали, из них 4 доставлены в больницу, в том числе 1 ребенок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Водитель минивена погиб на месте, его пассажирка госпитализирована.

# Аварии # авто # Фотофакт # Авария в Витебской области

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