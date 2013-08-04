Белорус по дороге на море в Украине заснул за рулем и столкнулся с легковушкой. Ранены 6 человек, в том числе 2 ребенка

Новости Беларуси. Два белоруса госпитализированы результате ДТП в Кировоградской области Украины. Авария произошла накануне в 10 километрах от села Большая Северинка.

По предварительной информации, 39-летний гражданин Беларуси с семьей ехал на отдых к морю, но заснул за рулем и выехал на встречную полосу, где столкнулся с еще одним легковым автомобилем. Там находилась пожилая пара и их 4-летняя внучка.

В результате ДТП в больницу доставлены двое граждан Беларуси и четверо украинцев. В числе пострадавших и дети – украинская 4-летняя девочка и 7-летний белорусский мальчик. Ведется следствие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.