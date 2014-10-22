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Паркоматы на солнечных батареях появятся в Минске до конца года

22 октября 2014 18:08
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Новости Беларуси. Паркоматы на солнечных батареях появятся в Минске до конца года. Платная парковка более чем на три сотни машиномест разместится в районе улиц Комсомольской, Интернациональной и Революционной, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Заряжать паркомат будут восемь «солнечных» аппаратов, которые установят по периметру уже в ноябре. Оплатить стоянку можно будет наличными, посредством банковской карточки и СМС.

Петр Прудников, главный инженер ГО «Гаражи, автостоянки и парковки»:
На начальном этапе будет наличными деньгами принимать оплату. Постепенно она будет принимать оплату и банковскими карточками, и СМС-сообщениями, и всеми возможными видами.

# Автостоянки # авто # Пётр Прудников

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