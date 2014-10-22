Новости Беларуси. Паркоматы на солнечных батареях появятся в Минске до конца года. Платная парковка более чем на три сотни машиномест разместится в районе улиц Комсомольской, Интернациональной и Революционной, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Заряжать паркомат будут восемь «солнечных» аппаратов, которые установят по периметру уже в ноябре. Оплатить стоянку можно будет наличными, посредством банковской карточки и СМС.

Петр Прудников, главный инженер ГО «Гаражи, автостоянки и парковки»:

На начальном этапе будет наличными деньгами принимать оплату. Постепенно она будет принимать оплату и банковскими карточками, и СМС-сообщениями, и всеми возможными видами.