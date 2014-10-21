Прага: девушка пыталась припарковаться 6 раз, а в итоге вышла через пассажирское сидение

Новости Чехии. В Праге девушка пыталась шесть раз припарковаться. И лишь седьмая попытка увенчалась успехом, да и то сомнительным.

Автомобиль стал впритык к соседней машине, и девушке пришлось выбираться из салона через пассажирское сидение (смотрите видео).

Происходящее на видео сняли мужчины.

Если верить мужчинам, то почти все аварии на дорогах случаются по вине слабой половины человечества. На популярной в Интернете подборке фотографий водителей в курьезной ситуации почему-то одни женщины, среди которых преобладают блондинки.

Неужели женщины и авто действительно не совместимы? Корреспонденты телекомпании «Столичное телевидение» провели эксперимент. О результатах вы узнаете из видео.