Новости Беларуси. Паркоматы на солнечных батареях появятся в центре Минска. Зона платной парковки более чем на 300 машиномест должна быть оборудована до конца декабря.

Она разместится в районе улиц Комсомольской, Интернациональной и Революционной. Всего там планируется установить 8 «солнечных» аппаратов.

Поначалу вносить плату можно будет только наличными. В дальнейшем паркоматы смогут принимать банковские карточки, можно будет производить и SMS-плату, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.