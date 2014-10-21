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Паркоматы на солнечных батареях появятся в центре Минска

21 октября 2014 07:59
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Новости Беларуси. Паркоматы на солнечных батареях появятся в центре Минска. Зона платной парковки более чем на 300 машиномест должна быть оборудована до конца декабря.

Она разместится в районе улиц Комсомольской, Интернациональной и Революционной. Всего там планируется установить 8 «солнечных» аппаратов.

Поначалу вносить плату можно будет только наличными. В дальнейшем паркоматы смогут принимать банковские карточки, можно будет производить и SMS-плату, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Автостоянки # авто

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