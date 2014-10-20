66-летняя жительница Лунинца погибла, выталкивая застрявшую в поле машину зятя

Новости Беларуси. В тот вечер ничего не предвещало беды. Теща с зятем на автомобиле поехали за морковкой. При выезде с поля «Фольксваген» застрял.



Женщина вызвалась помочь зятю. Выталкивая машину, пенсионерка упала под задние колеса транспортного средства. При падении она получила тяжелые травмы. Пенсионерка скончалась в машине по дороге в больницу.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу УВД Брестского облисполкома, женщина к тому же страдал астмой.

Фантастические достижения в медицине, фармакологии помогли справиться с тяжелейшими заболеваниями человечества. Но такая напасть как аллергия никак не хочет уступать своих позиций. Более того, аллергиков за последние 20 лет стало больше примерно в 3-4 раза. И в этом виноват все тот же прогресс, точнее – интенсификация нашей жизни. Сегодня каждый третий на планете болен аллергией. Что делать в первые минуты или часы болезни? И как помочь человеку, которому стало плохо? Подробности вы узнаете из видео.