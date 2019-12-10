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Как купить хороший автомобиль, а не автохлам? Шесть советов

10 декабря 2019 08:51
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Покупка автомобиля, как известно, занятие хлопотное. Еще сложнее обстоят дела с поддержанными машинами. Чтобы не купить кота в мешке, нужно обратить внимание на сотни нюансов и вытащить как можно больше информации у продавца. Начинать стоит с ценника.

Сергей Мурашко, автоэксперт:
Не исключается такой момент, что человеку срочно понадобились деньги, у него нет времени полгода продавать машину, но, по опыту скажу, что 80-90% низких ценников – это, как правило, автохлам.

Как купить хороший автомобиль, а не автохлам? Шесть советов-1

Самое время приступать к внешнему осмотру. Для теста мы взяли битую иномарку, которую пытались реанимировать. Тайное, впрочем, быстро стало явным.

Сергей Мурашко:
Первое, на что обращаем внимание – зазоры. Они здесь гуляют и довольно конкретно. Второе – разность оттенков красного. Крыло чуть темнее, дверь – светлее. По всей боковой части трещина в шпаклевке, это означает, что был очень сильный удар и, наверное, как-то вытягивали.

Как купить хороший автомобиль, а не автохлам? Шесть советов-4

Оценив реальное состояние кузова, вооружаемся фонариком, открываем капот и ищем уникальный номер автомобиля.

Сергей Мурашко:
Смотрим VIN-кузова, чтобы табличка была оригинальной, чтобы не было видно каких-то манипуляций. Если не знаете, как и куда смотреть, то лучше это дело доверить специалистам.

Как купить хороший автомобиль, а не автохлам? Шесть советов-7

Кстати, как раз для тех, кто не уверен в своих силах, появился сервис проверки поддержанных машин по VIN-номеру. На площадке «Куфар авто» пользователи могут бесплатно проверить транспорт на угон или залог, а значит шансы нарваться на машину вне закона стремятся к нулю.

Сергей Свяжин, директор по развитию сервиса «Куфар авто»:
Мы у себя на площадке рядом с проверенным автомобилем выводим соответствующий бейджик – «VIN проверен». Зайдя в это объявление, можно увидеть, какую информацию мы получили и когда. На дату проверки автомобиль не находился в угоне, в залоге, а дата его ввоза на территорию Беларусь была, например, 10 лет назад.

Как купить хороший автомобиль, а не автохлам? Шесть советов-10

Сидя в салоне, присматриваемся к деталям.

Сергей Мурашко:
Работа дворников, световые приборы, кондиционер, регулировка сидений, чтобы все это работало, потому что ремонт ляжет на ваши плечи.

Как купить хороший автомобиль, а не автохлам? Шесть советов-13

Выехав на дорогу, навострите уши. Посторонний шум, стук или вибрация характерны для неисправного авто. Также проверяем работу коробки передач, подвески, рулевого управления и стояночного тормоза.

Сергей Мурашко:
В движении можно проверить тормозную систему и где-то чуть резче тормознуть, посмотреть насколько адекватно машина замедляется. Также проверяем двигатель. Если у него есть проблемы в работе, то машина отличаться особой динамикой не будет.

Как купить хороший автомобиль, а не автохлам? Шесть советов-16

Между тем, безупречное знание теории отнюдь не гарантирует успешную сделку.

Сергей Мурашко:
Лучше предварительно посмотреть машину, для того чтобы в дальнейшем понимать, стоит ли показывать ее эксперту. В данном случае, человек посмотрел, как я это пару раз делаю, посчитал, что его знаний для этого достаточно, и в итоге купил настоящий автохлам. Поэтому будьте внимательны и не повторяйте чужих ошибок.

Как купить хороший автомобиль, а не автохлам? Шесть советов-19

# Автомобили # авто # Сергей Мурашко # Сергей Свяжин # Фотофакт # Полезные советы

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