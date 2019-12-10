Как купить хороший автомобиль, а не автохлам? Шесть советов

Покупка автомобиля, как известно, занятие хлопотное. Еще сложнее обстоят дела с поддержанными машинами. Чтобы не купить кота в мешке, нужно обратить внимание на сотни нюансов и вытащить как можно больше информации у продавца. Начинать стоит с ценника. Сергей Мурашко, автоэксперт:

Не исключается такой момент, что человеку срочно понадобились деньги, у него нет времени полгода продавать машину, но, по опыту скажу, что 80-90% низких ценников – это, как правило, автохлам.

Самое время приступать к внешнему осмотру. Для теста мы взяли битую иномарку, которую пытались реанимировать. Тайное, впрочем, быстро стало явным. Сергей Мурашко:

Первое, на что обращаем внимание – зазоры. Они здесь гуляют и довольно конкретно. Второе – разность оттенков красного. Крыло чуть темнее, дверь – светлее. По всей боковой части трещина в шпаклевке, это означает, что был очень сильный удар и, наверное, как-то вытягивали.

Оценив реальное состояние кузова, вооружаемся фонариком, открываем капот и ищем уникальный номер автомобиля. Сергей Мурашко:

Смотрим VIN-кузова, чтобы табличка была оригинальной, чтобы не было видно каких-то манипуляций. Если не знаете, как и куда смотреть, то лучше это дело доверить специалистам.

Кстати, как раз для тех, кто не уверен в своих силах, появился сервис проверки поддержанных машин по VIN-номеру. На площадке «Куфар авто» пользователи могут бесплатно проверить транспорт на угон или залог, а значит шансы нарваться на машину вне закона стремятся к нулю. Сергей Свяжин, директор по развитию сервиса «Куфар авто»:

Мы у себя на площадке рядом с проверенным автомобилем выводим соответствующий бейджик – «VIN проверен». Зайдя в это объявление, можно увидеть, какую информацию мы получили и когда. На дату проверки автомобиль не находился в угоне, в залоге, а дата его ввоза на территорию Беларусь была, например, 10 лет назад.

Сидя в салоне, присматриваемся к деталям. Сергей Мурашко:

Работа дворников, световые приборы, кондиционер, регулировка сидений, чтобы все это работало, потому что ремонт ляжет на ваши плечи.

Выехав на дорогу, навострите уши. Посторонний шум, стук или вибрация характерны для неисправного авто. Также проверяем работу коробки передач, подвески, рулевого управления и стояночного тормоза. Сергей Мурашко:

В движении можно проверить тормозную систему и где-то чуть резче тормознуть, посмотреть насколько адекватно машина замедляется. Также проверяем двигатель. Если у него есть проблемы в работе, то машина отличаться особой динамикой не будет.