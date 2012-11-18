Около 70 автомобилей столкнулись на трассе в Китае. 7 машин сгорели, 9 человек погибли

Новости Китая. Обстоятельства крупного ДТП выясняют в Китае. На оживленной трассе столкнулись около 70 автомобилей. По неустановленным пока причинам, одна из машин резко затормозила, после чего в нее стали врезаться другие. Семь из них, в том числе бензовоз, после удара загорелись.

Чтобы извлечь из поврежденных взрывом машин людей, спасателям приходилось разрезать кузовы.

Погибли 9 человек, несколько десятков пострадали. На данный момент движение на магистрали восстановлено, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.