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Около 70 автомобилей столкнулись на трассе в Китае. 7 машин сгорели, 9 человек погибли

18 ноября 2012 13:02
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Новости Китая. Обстоятельства крупного ДТП выясняют в Китае. На оживленной трассе столкнулись около 70 автомобилей. По неустановленным пока причинам, одна из машин резко затормозила, после чего в нее стали врезаться другие. Семь из них, в том числе бензовоз, после удара загорелись.

Чтобы извлечь из поврежденных взрывом машин людей, спасателям приходилось разрезать кузовы.

Погибли 9 человек, несколько десятков пострадали. На данный момент движение на магистрали восстановлено, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Аварии # авто # Фотофакт # Аварии в Китае

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