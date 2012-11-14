Очевидцы рассказали, как погиб третьеклассник, сбитый Porshe Cayenne в Минске

Новости Минска. Резонансное ДТП. В Минске автомобиль насмерть сбил третьеклассника прямо возле порога школы. Трагедия произошла накануне вечером.

Школьный двор плотно был заставлен автомобилями. В это время проходило родительское собрание. Мальчик внезапно выбежал из-за припаркованного автомобиля, и водитель просто не успел среагировать. К слову, двор школы практически не освещен, а машины были припаркованы, несмотря на запрещающие знаки.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту аварии. Правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП.

Ученица:

Я видела, как его откачивают, а потом, когда его накрыли и он умер. Я принесла сегодня свечи и цветы. Жалко.

После того, как прибывшая на место ДТП медицинская бригада констатировала смерть 9-летнего мальчика, школьники, родители, учителя начали приносить сюда свечи, цветы и игрушки. У рокового места на протяжении этого дня собирали все, кто знал и не знал Влада.

Ученица:

Я была его лучшей подругой, он очень хороший, целеустремленный, он меня в первом классе защитил даже.

Для многих это действительно стало шоком.

Прохожая:

Если детям нельзя во дворе школы спокойно ходить, что уже говорить о проезжей части.

Если реально оценивать все обстоятельства, это было предсказуемо. А, следовательно, трагедии можно было избежать. На первый взгляд, школа стоит на горке и в принципе изолирована от активной проезжей части. Как же такое могло произойти?

Реконструируем события. В этот роковой вечер прямо у входа школы было припарковано много машин. Проезжая обустроенную стоянку, которая буквально в 30 метрах от школы, игнорируя знаки, родители норовили ближе подъехать к дверям и спешили на собрание. Дети коротали время на этой же площадке. Третьеклассник Влад выскочил из-за машины - и сразу же угодил под колеса.

Ученики:

Он просто выбежал на дорогу и машина его на быстрой скорости сбила.

Сначала на капот его занесло, он упал на асфальт, а когда затормаживал уже, попал под переднее колесо.

Мы вместе ходили на тхэквандо, и вот его не стало...

Александр Герасимов, официальный представитель Управления СК РБ по Минску:

Водитель Porshe Cayenne грубо нарушил требования некоторых правил дорожного движения. Трагическую роль сыграл тот факт, что здесь было припарковано порядка 20 автомашин. Все номера автомобилей переписаны, переданы в ГАИ для дальнейшего разбирательства.

Почти каждый понимает, на месте Влада мог оказаться его ребенок, да и любой водитель не застрахован. За пару часов эта новость стала самой обсуждаемой в Интернете. Под записями сотни комментариев.

Прохожая:

Здесь, как на кольцевой дороге, они не просто ездят, они носятся здесь, именно по этой узенькой дорожке. Помимо того, что вечером здесь нет никакого освещения, это просто темный двор.

Оказывается, администрация школы неоднократно обращалась в ГАИ. Как результат, установили знак, запрещающий стоянку и движение. По сути, здесь мог проезжать только спецтранспорт.

Наталья Хурсевич, заместитель директора СШ № 23 Минска:

Администрация школы, а также родители неоднократно делали замечания проезжающим автомобилям, здесь также паркуются жители микрорайона. Мы будем добиваться того, чтобы здесь установили какие-то ограничения на въезд на территорию школы, чтобы сделать это место безопасным для людей.

Хорошо бы еще и к коммунальщикам обратиться. Пока возле школы мы снимали сюжет, в объектив нашей камеры попал незакрытый люк глубиной в метра два. А вот злополучную дорогу перегородили. Впервые. Но, как видим, и это не препятствие. Буквально при нас по проторенному пути, минуя все те же знаки пыталась проехать очередная машина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.