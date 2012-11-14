В Минске прямо возле школы Porshe Cayenne насмерть сбил третьеклассника

Новости Беларуси. Вчера вечером возле школы № 23 в микрорайоне Сухарево в Минске автомобиль Porsche Cayenne насмерть сбил 9-летнего ребенка, ученика третьего класса. Мальчик был единственным ребёнком в семье, его воспитывала мама.

За рулём Porsche находился 37-летний мужчина. Как пишут пользователи на форуме onliner.by, во вторник в этой школе проводилось родительское собрание, многие родители приехали на автомобилях. Вторая смена закончилась в 18.25, дети расходились по домам.

Обстоятельства трагедии выясняются. По предварительным данным, мальчик выбежал на проезжую часть из-за припаркованного у школы кроссовера KIA. Эту версию подтвердил пользователь форума onliner.by:

Пользователь (сообщение на onliner.by):

ДТП случилось в промежутке времени 19-10 или 19-15 прямо возле центрального входа территории школы №23 по ул. П. Панченко. При въезде на данную территорию расположены два запрещающих знака, но, минуя данные запреты (в школе проходило собрание) все родители прибыли на своих авто, которые припарковали вдоль дороги по всему периметру школы. Ребёнок выскочил прямо под колёса Porshe Кайена из-за авто китайской или корейской марки золотистого (оранжевого) цвета. Врачи очень долго пытались спасти малыша, но безуспешно. Водитель Porshe Кайена ещё до приезда милиции пытался доказать кому-то свою не виновность, «мол мальчик выбежал прямо из-за авто, припаркованного возле центрального входа».

Школьник:

У меня уроки закончились. Я просто сел посмотреть книгу и увидел это все.

Он просто выбежал на дорогу, а машина на высокой скорости его сбила.

Как сообщает auto.tut.by, от школьного крыльца до места наезда – не более 15 метров. По периметру школы – ни одного ограждения. Дети, выходя из школы, попадают прямо на проезжую часть, заставленную со стороны учебного заведения припаркованными авто. Кроме того, территория школы практически не освещена: ребята, сойдя с крыльца, выходят в темноту. По рассказам очевидцев трагедии, для того, чтобы медики могли спасать ребенка, во всех школьных окнах включили свет.

По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 317 УК РБ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Александр Герасимов, официальный представитель управления Следственного комитета по Минску:

Санкция статьи предусматривает исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы на тот же срок. Водитель в момент ДТП был трезв.

Это пятая за нынешний год авария в Минске, повлёкшая за собой гибель ребёнка. На минувшей неделе вынесли приговор водителю Mercedes, который на парковке возле магазина насмерть сбил мальчика. Мужчине назначили полтора года лишения свободы, однако приговор уже обжалован.