Несколько крупных аварий произошли в Брестской области из-за густого тумана. Погибли 5 человек

Новости Беларуси. Густой туман стал причиной сразу нескольких аварий в Брестской области. Только за это утро в ДТП погибли четыре человека. Первое происшествие произошло в шесть утра. Водитель выехал на полосу встречного движения, где в условиях плохой видимости не смог избежать лобового столкновения с рейсовым автобусом.

Наталья Сахарчук, начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Брестского облисполкома:

Водитель «Фольксвагена-Пассат», как и два его пассажира 81 и 58 года рождения, погибли на месте происшествия. Пассажиров в рейсовом автобусе было шесть. На сегодняшний момент одна женщина доставлена в больницу для оказания медицинской помощи.

Смертельные травмы получил водитель еще одного автомобиля. Пассажир, который в момент аварии находился в салоне, в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

Чуть ранее на этой же дороге произошло ДТП с участием сразу нескольких автомобилей: «скорой помощи», «Камаза» и легковушки. Из-за сильного тумана водители не успели вовремя остановиться. В результате машины столкнулись одна за другой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Романович, заместитель начальника ГАИ УВД Брестского облисполкома:

Не была соблюдена дистанция между транспортными средствами. В данном случае водитель крана приостанавливался, ехал с маленькой скоростью.

Трудно говорить пока о причинах, скорее всего, дистанция. Была зажата между двух грозовых автомобилей. Тоннаж, вы видите какой у транспортного средства. В данном случае один человек погиб, один получил телесные повреждения, сейчас находится в больнице.