В центре Гродно «Додж» и «Жигули» не поделили перекресток

Новости Беларуси. Вчера в Гродно, неподалёку от автовокзала, дорогу не поделили «Жигули» и «Додж-Караван».

Водитель «Жигулей» на перекрестке развернул автомобиль, приближавшийся справа «Додж» двигался прямо. По предварительной информации, обе машины ехали на зеленый сигнал светофора. Удар пришёлся на правую сторону «Жигулей», в результате чего отлетела дверца, а автомобиль перевернулся. У второго автомобиля поврежден бампер и капот.



ГАИ:

Водитель ВАЗа стал поворачивать налево, и произошло столкновение, после которого «Жигули» оказались на крыше и задымились. Чтобы исключить воспламенение, спасатели залили его пеной.



В момент аварии в «Додже» находились водитель с женой и ребёнком в детском кресле. Маленькая пассажирка сидела сзади в детском автокресле. В ВАЗе находился водитель и пассажир.

Ссадины получил только пассажир «Жигулей». Последствия аварии могли оказаться и более тяжелыми, отметили в ГАИ.

Обстоятельства столкновения и степень вины его участников предстоит установить следствию. Авария попала в объектив камеры видеонаблюдения.



Напомним, неделю назад перекрёсток в Гомеле не поделили инкассаторская машина Volkswagen Caddy и BMW. Как выяснилось, водитель инкассаторской машины не уступил дорогу легковушке, в результате чего и произошло столкновение. Удар оказался настолько сильным, что Volkswagen перевернулся. Водитель BMW и пассажир инкассаторского автомобиля с травмами средней степени тяжести госпитализированы.