Очередной шокирующий случай на дороге в Минске. Водитель Infiniti набросился с кулаками на пассажиров Opel

Новости Беларуси. Ролики с кадрами мордобоя на дорогах все чаще развлекают пользователей Интернета. Когда впору прибить пыл и сбавить обороты собственного раздражения, некоторые автомобилисты жмут на газ эмоций. Тем самым доказывая, кто тут главный.

Очередной конфликт на автомобильной дороге произошёл недавно на улице Громова в Минске. Свидетелем подтасовки стал участник форума Onliner.by. Казалось бы, обычная ситуация. Один автомобиль обгоняет другой. На сей раз Opel Zafira опережает справа Infiniti. Правда, по словам очевидца, этот манёвр вызвал непредсказуемую реакцию у водителя внедорожника. На первом же перекрёстке оба автомобиля останавливаются. Водитель Infiniti выходит из авто и с кулаками набрасывается на пассажиров Opel.

Очевидец конфликта (в комментарии Onliner.by):

Оба автомобиля повернули с улицы Белецкого и продолжили движение в сторону улицы Громова. В какой-то момент Opel, по моему мнению, корректно обогнал (не подрезал, не вытолкнул на встречку) белый Infiniti, в ответ последовала непонятная реакция водителя последнего. Ускорившись, он начал обгонять Opel, препятствовать дальнейшему движению первого, вынуждая остановиться. Уже почти на перекрестке, приблизившись к двум остановившимся автомобилям, увидел не то чтобы драку, скорее избиение водителем белого кроссовера, не ожидавших от него такой реакции пассажиров минивена Opel.

Что взбесило водителя, непонятно. Не исключено, что конфликт между водителем Infiniti и пассажирами Opel, начался задолго до обгона на дороге. Но почему бы не попытаться решить конфликт мирно, без кулаков и мордобоя? Тем временем, живые картинки выяснения отношений автомобилистов бьют рекорды просмотров в сети Интернет. И далеко не всегда можно определить кто прав, а кто виноват.

Напомним, минувшей осенью видеорегистратор одного из автомобилей на улице Некрасова в Минске зафиксировал недопустимое поведение водителей. На записи видно, что около 12.30 «Ауди А4» пытался по правой стороне опередить поток автомобилей. Однако затем водитель, поняв бесперспективность своего намерения, выехал на полосу встречного движения, чем создал аварийную ситуацию. Совершив опасный обгон, он вынудил затормозить «Форд». На перекрестке с улицей Беды из последней машины вышли двое мужчин, направились к «Ауди» и, открыв двери, начали избивать водителя. После этого один из нападавших взял из «Форда» какой-то предмет и погнался за жертвой. Автор видеоролика уточнил, что водитель «Ауди» «брызнул спреем», а в руках водителя «Форда» был молоток.

Прошёл почти год, а ничего так и не изменилось. На дорогах все больше хамства и все меньше культуры вождения. А ведь по ее канонам наглость и лихачество не комильфо. Но если автомобилисты и дальше будут катиться по маршруту бескультурья, то такие негласные правила этикета водителей, как дать зеленый свет выезжающей со двора машине и дальше по списку, скоро будут считаться моветоном. Ведь чуть что – сразу громко и раздраженно сигналят. А психология многих работает по принципу: как аукнется, так и откликнется. Здесь и формируется агрессивный стиль вождения. На хвосте – нарушение правил дорожного движения, вроде подрезания на обгонах и превышения скорости. И уже на финишной прямой стоит безопасность: своя и других. Хамство на дорогах: следуют ли минские водители этикету? Об этом – в расследовании СТВ (смотрите видео).