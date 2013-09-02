В центре Минска таксист уснул за рулём и разбил три иномарки

Новости Беларуси. Авария на улице Немига в Минске произошла по вине водителя иномарки Volkswagen Passat.

Opel, Skoda и BMW стояли в одном ряду, ожидая разрешающего сигнала светофора, когда в последнюю легковушку врезался Volkswagen. «Паровоз» из четырех машин заставил серьезно понервничать водителей. Как сообщает auto.onliner.by, ссылаясь на участника ДТП, виновник происшествия уснул за рулём.

Водитель Skoda (в комментарии auto.onliner.by):

Звука торможения не было. Сначала я услышал удар, через секунду ощутил сильный толчок сзади. Передо мной был BMW – у него лишь царапина на бампере, водитель махнул рукой и уехал. У меня бампер ушел в багажник, а фаркоп оказался в радиаторе Corsa. Водитель Passat сразу вышел и вел себя адекватно. Он сказал, что, похоже, уснул за рулем.

Если в этой аварии удалось избежать серьёзных последствий, то в Витебской области по вине уснувшего за рулём водителя, погибли четыре человека. Напомним, страшная авария на автодороге Витебск-Полоцк произошла в мае. На автомобиле скорой помощи пятеро врачей Полоцкой центральной больницы ехали в Витебск. На конференцию по вопросам кардиологии. Но по пути машину пришлось остановить на обочине из-за неисправности в моторном отсеке. По роковому стечению обстоятельств именно в тот момент в автомобиль с медработниками сзади врезалась груженая фура (смотрите видео).