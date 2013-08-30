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Четыре иномарки столкнулись в Гомеле. Водитель «Фольксвагена» погиб на месте

30 августа 2013 17:29
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Новости Беларуси. Столкновение четырёх автомобилей произошло в Гомеле сегодня вечером. «Рено», «БМВ», «Мерседес», «Фольксваген» двигались по шоссе в одном направлении.

По предварительной информации, «Фольксваген» на полном ходу врезался в машину, находившуюся впереди. Водитель «Фольксвагена» скончался на месте происшествия. Пассажир этой иномарки госпитализирован.

Напомним, днём ранее виновник ДТП в Гомеле бросил раненых пассажиров и убежал. По последней информации ГАИ, автомобиль, вероятно, был угнан. По предварительным данным, виновник аварии «позаимствовал» машину на соседней улице, чтобы покатать друзей. Напомним, с места ДТП в Столбцовском районе сбежал 23-летний минчанин. Молодой человек превысил скорость, не справился с управлением и вылетел в кювет – машина перевернулась. 22-летний пассажир погиб на месте аварии. Водителя нашли и возбудили уголовное дело (смотрите видео).

# авто # Авария в Гомельской области

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