Четыре иномарки столкнулись в Гомеле. Водитель «Фольксвагена» погиб на месте

Новости Беларуси. Столкновение четырёх автомобилей произошло в Гомеле сегодня вечером. «Рено», «БМВ», «Мерседес», «Фольксваген» двигались по шоссе в одном направлении.

По предварительной информации, «Фольксваген» на полном ходу врезался в машину, находившуюся впереди. Водитель «Фольксвагена» скончался на месте происшествия. Пассажир этой иномарки госпитализирован.

Напомним, днём ранее виновник ДТП в Гомеле бросил раненых пассажиров и убежал. По последней информации ГАИ, автомобиль, вероятно, был угнан. По предварительным данным, виновник аварии «позаимствовал» машину на соседней улице, чтобы покатать друзей. Напомним, с места ДТП в Столбцовском районе сбежал 23-летний минчанин. Молодой человек превысил скорость, не справился с управлением и вылетел в кювет – машина перевернулась. 22-летний пассажир погиб на месте аварии. Водителя нашли и возбудили уголовное дело (смотрите видео).