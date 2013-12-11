Очередная авария на трассе «Минск – Молодечно – Нарочь»: микроавтобус столкнулся с фурой

Новости Беларуси. Чрезвычайные происшествия на трассе «Минск – Молодечно – Нарочь» не прекращается. Этот путь с начала недели стал для автолюбителей шатким уже в третий раз. Недалеко от деревни Гуя водитель микроавтобуса не справился с управлением и столкнулся с автопоездом. Последний двигался в попутном направлении.

Водителю микроавтобуса сотрудники МЧС вытащили из железного плена с помощью гидравлического инструмента. Пострадавший с травмами различной степени тяжести доставлен в реанимационное отделение больницы. Водитель фуры не пострадал, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

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