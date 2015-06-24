Гомель: микроавтобус врезался в столб, 52-летний водитель погиб на месте

Новости Беларуси. Авария в Гомеле унесла жизнь 52-летнего мужчины. На улице Механической водитель микроавтобуса «Фольксваген-Мультиван» не справился с управлением.

УГАИ УВД Гомельского облисполкома:

В районе дома №76 на закруглении дороги влево неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением, выехал вправо за пределы проезжай части, где совершил наезд на осветительную опору.

К несчастью, осветительные мачты «мешают» водителям довольно часто.

Так, на проспекте Дзержинского в Минске пьяный водитель уходил от ГАИ и врезался в столб. А на проспекте Независимости водитель легковушки просто не справился с управлением – последствия теже. В этих случаях пострадавших нет. А вот в ДТП на улице Свердлова в Минске погиб молодой парень.

По словам очевидцев, водитель ехал по среднему ряду за бетономешалкой. Судя по всему, он решил опередить ее и перестроился в крайний правый ряд, но там была припаркована фура. Легковушка резко затормозила и врезалась в столб. От удара автомобиль буквально разорвало на две части (cмотрите видео).