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92-летний водитель «Запорожца» потерял сознание и врезался в ограждение моста

25 июня 2015 14:20
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Новости Беларуси. С травмами головы и лица 92-летнего водителя доставили в больницу.

Авария произошла во второй половине в среду. Житель населенного пункта Плещицы ехал на автомобиле ЗАЗ-1103 со стороны Пинска в направлении Столина. Машина выехала на встречную полосу и врезалась в металлическое ограждение моста через реку Припять.

По информации ГАИ Брестской области за рулем мужчине стало плохо, он потерял сознание.

Недомогание могло стоить жизни еще одному водителю. Авария произошла в Минске минувшей весной. 25-летний мужчина, который находился за рулем Lexus, потерял сознание.

Машину повело в сторону, где она врезалась в припаркованную легковушку. В итоге по цепной реакции столкнулись 5 легковых автомашин, припаркованных на обочине (Nissan, два Mercedes и два Peugeot). Подробности – в сюжете. 

# авто # Авария в Брестской области

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